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(فيديو) تعزيزات عسكرية جديدة تتجه نحو محاور القتال غرب البلاد

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

توجهت فرقة من القوات الخاصة بكتيبة طارق بن زياد المُقاتلة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الثلاثاء، للالتحاق بباقي الوحدات العسكرية في محاور القتال غرب البلاد.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي، تأتي التحركات لإسناد الوحدات العسكرية المرابطة في محاور القتال غرب البلاج، ودعماً لعمليات القوات المُسلحة العسكرية لتحرير ما تبقى من الوطن ولرد الغزاة الأتراك.

وأوضحت الشعبة أن فرقة من القوات الخاصة بكتيبة طارق بن زياد المُقاتلة تم تعزيزها بأحدث العتاد والتجهيزات.

وأشارت الشعبة أن الفرقة تُعد إحدى فرق النُخبة والتي تلّقت تدريباتها على أعلى مستوى وبأحدث أساليب التدريبات القتالية في حرب الشوارع.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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