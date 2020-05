أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي،

الثلاثاء، عن إصابة مواطن جراء سقوط مجموعة من القذائف على قرية الساعدي وقرب منطقة

سوق الثلاثاء، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف اتجهت للمكان.

The post جهاز الإسعاف: إصابة مواطن جراء سقوط قذائف على قرية الساعدي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24