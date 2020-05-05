الحكومة الليبية تتابع إجراءات عودة العالقين بمنفذ امساعد للحد من انتشار كورونا

تفقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة الليبية نوري الفسي، برفقة مدير إدارة الموارد البشرية، اليوم الثلاثاء، منفذ امساعد الحدودي مع مصر، بناءً علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية، الثلاثاء، فإن الزيارة الميدانية جاءت لمتابعة إجراءات عودة العالقين من الخارج وفقا لتوصيات اللجنة العليا للكشف علي فيروس كرونا وذلك ضمن الإجراءات المشددة في ليبيا التي تتخذها وزارة الصحة واللجنة الاستشارية في محاولة لمنع انتشار فيروس كرونا من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية .

والتقت اللجنة، خلال الزيارة، مع مدير مكتب المراقبة الصحية بمنفذ امساعد صلاح عبدالستار القطعاني واطلعت على تنفيذ الإجراءات الفنية والمهنية .

ودعت اللجنة، إلى ضرورة التقيد والالتزام الصارم بالإجراءات المطروحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، و ذلك في ظل استمرار انتشار وباء كورونا في العالم وفي منطقتنا والدول المجاورة، وما ينجم عن ذلك من مخاطر وتهديد لحياة المواطنين.

وشددت على الضرورة الملحة للالتزام الصارم بالإجراءات المقررة، وخاصة بالمقرات المخصصة بالحجر الصحي وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالمنفذ الحدودي لتسهيل إجراءات الفحص الحراري للقادمين، فضلاً عن توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص، وفقاً لتطورات انتشار المرض عالمياً ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول، والالتزام بمراقبة الوضع الوبائي من خلال تنشيط الترصد الوبائي.

كما أشادت اللجنة المكلفة، خلال الزيارة، بمجهودات القائمين علي المنفذ وبما يقومون به من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة وتفعيل جهاز القياس الحراري لضمان سير العمل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والصالح العام .

وأكدت اللجنة، أن الهدف من الزيارة التي أجريت، للوقوف على سير عمل بالحجر الصحي بالمنافذ الدولية للاطلاع عن قرب علي ما يقدمه من خدمات ومدي تطبيق الاجراءات الصحية الدولية بالحجر الصحي داخل المنافذ علي الأشخاص العائدين من الخارج ومتابعة إجراءات السلامة الصحية.