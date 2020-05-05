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وزير تونسي: لدينا كثير من مواطنينا أصلهم أتراك ومستقبلنا واحد

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد وزير الشباب والرياضة التونسي، أحمد قعلول، على علاقة تركيا التاريخية مع تونس، مؤكدا أن المستقبل أيضا يجمعهما.

جاء ذلك في كلمته خلال استضافته بمنتدى شباب التعاون الإسلامي (ICYF)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن سلسلة مؤتمرات تجمع كبار المسؤولين حول العالم بالشباب.

وأضاف قعلول: “تركيا لها علاقات تاريخية متجذرة مع مناطق شمالي إفريقيا”، مشيرا إلى “وجود الكثير من المواطنين في تونس، ممن تعود أصولهم إلى الأتراك” على حد قوله.

وتابع: “هناك تاريخ من التعاون الطويل بين تونس وتركيا، حتى قبل استقلالنا.. وأردف: “التاريخ ومصالحنا المشتركة تجمعنا. والأهم من ذلك أن مستقبلنا يجمعنا أيضاً، وتركيا تقع في قلب موازنات القوى العالمية، من الناحية الجيوسياسية”.

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تركيا تونس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • مستقبل فلد انت والغنوشى فى تركيا وليس فى تونس ولكى تعرف انك حمار وكذاب ابحث عن توزيع الاتراك عبر العالم ستجد ان اكثرها فى ايران 20 مليون فهل يستطيع اردوغان ان يذهب ليحتلها مستحيل طبعا ولن تجد اى نسبة فى ليبيا او تونس لانها ارقام تقترب من الصفر

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