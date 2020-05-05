وزارة الصحة تتفقد مركز العزل السريري الطبي درنة

درنة 05 مايو 2020 (وال) – أجري مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة نوري الفسي برفقة مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ محمد الجبالي، ومدير إدارة الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي، وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب زيارة تفقدية لمركز العزل السريري الطبي بدرنة لمكافحة وباء كورونا لمتابعة سير العمل والتجهيزات الطبية والخدمات المقدمة لحالات الرصد والاشتباه .

والتقت اللجنة المكلفة خلال الزيارة بمدير عام مستشفي الوحدة التعليمي درنة الاستاذ إبراهيم عزوز .

واطلعت اللجنة خلال الجولة الميدانية علي تجهيز مركز السريري الطبي بمنطقة الفتائح المجهز بسعة 30 سرير طبي منها “10” اسره عنايه فائقة وبحثت اللجنة سير عمل الأقسام وجودة الخدمات والإمكانيات بهدف دعم منظومة العلاج بمدينة درنه واطمأن على جميع الإجراءات الطبية المقدمة ، واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وإجراءات الرصد والتقصي والإنذار المبكر والاستعدادات لتنفيذ توصيات اللجنة العليا والاستشارية و الوزارة، إضافة إلى شرح عن مؤشرات أداء مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد مدير عام مستشفي الوحدة خلال الزيارة على تسخير جميع الامكانيات للمركز من قبل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا و وزارة الصحة ومستشفي الوحدة في اطار جهودها للوقاية من الفيروس حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ. (وال – درنة)

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