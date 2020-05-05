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تحرك فرقة خاصة من كتيبة طارق بن زياد نحو محاور القتال في غرب ليبيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تحرك فرقة من القوات الخاصة بكتيبة طارق بن زياد المُقاتلة فجر اليوم الثلاثاء، لدعم ومساندة باقي الوحدات في محاور القتال في غرب ليبيا.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها في “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، أن هذه المجموعة العسكرية من كتيبة طارق بن زياد تحركت بعد أن تم تعزيزها بأحدث العتاد والتجهيزات.

وقالت الشعبة، إنه إسناداً للوحدات العسكرية المرابطة في محاور غرب الوطن، ودعماً لعمليات القوات المُسلحة العسكرية لتحرير كافة ما تبقى من الوطن ولرد الغزاة الأتراك ومجموعات الحشد المليشياوي.

وأشارت الشعبة، إلى أن هذه الفرقة تُعد إحدى فرق النُخبة والتي تلّقت تدريباتها على أعلى مستوى وبأحدث أساليب التدريبات القتالية في حرب الشوارع.

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  • الجهاد فرض عين على كل ابناء الشعب الليبى ضد الاحتلال التركى ونفايات الارهاب القادمة من سوريا عبر تركيا ويستطيع اى مواطن بسيط داخل الارض المحتلة تكوين مقاومة شعبية مسلحة او حتى باستخدام وسائل مقاومة متاحة بوضع مبيد حشرى فى اكل وشراب الاتراك والمرتزقة ومن يقتلهم له اجر عظيم فهم معتدون على ليبيا

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