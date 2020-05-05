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“مجلس الدولة” ينعى أحد عناصر ميليشيات زوارة بعد مقتله في الهجوم على قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

نعى المجلس الأعلى للدولة أحد عناصر ميليشيا زوارة بعد مقتله في الهجوم الذي شنته الميليشيات التابعة لفائز السراج، اليوم الثلاثاء، بمحيط قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية.

وقال بيان نشره المكتب الإعلامي التابع للمجس،”ببالغ الأسى والحزن ينعى المجلس الأعلى للدولة الشهيد بإذن الله أحمد مصطفى حمودة أحد أفراد الحماية بالمجلس، الذي وهب نفسه اليوم دفاعا عن مدينة طرابلس ضد الميليشيات الإجرامية المعتدية (الجيش الليبي)؛ ويتقدم المجلس لعائلة الفقيد بأحر التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله برحمته ويلهمهم الصبر والسلوان”، وفق البيان.

وتمكنت القوات المسلحة العربية الليبية من صد هجوم للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محيط قاعدة عقبة بن نافع الجوية في منطقة الوطية وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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