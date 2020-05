بنسودا: إجراءات محكمة الجنايات ضد سيف الإسلام القذافي ليست نهائية

قالت المدعية العامة بحكمة الجنايات الدولية

فاتو بنسودا أمس الثلاثاء إن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الدكتور سيف الإسلام

القذافي ليست نهائية.

وأوضحت بنسودا في تقريرها

الذي عرضته على مجلس الأمن في نيويورك عبر تقنية الفيديو أنه لا يجوز محاكمة أي

شخص على سلوك جرى محاكمته عليه من جانب محكمة أخرى وطنية، لا سيما لو كانت

المحاكمة تمت على جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتتعلق بنفس السلوك، وذلك في إشارة إلى تمسك الجنائية

الدولية بنظر قضية محاكمة الدكتور سيف الإسلام، لافتة إلى أن الإجراءات ضد الدكتور

سيف الإسلام القذافي في المحاكم الليبية ليست نهائية أخذا بعين الاعتبار أن

محاكمته كانت غيابية.

وبينت المدعية

العامة أنه إذا سلّم الدكتور سيف الإسلام نفسه

أو اعتُقل فينصّ القانون الليبي على إعادة محاكمته وإذا حُكم عليه بالإعدام للمرة

الثانية ستكون مراجعة محكمة النقض الليبية إلزامية.

وأضافت أنه رغم ظروف تفشي كورونا والقيود التي فرضها إلا

أن أن فريق المحكمة في ليبيا يواصل العمل في على طلبات إصدار مذكرات اعتقال

جديدة.

وأعربت بنسودا عن أسفها لعدم توقف ما وصفتها

بالانتهاكات الخطيرة المرتبطة بالنزاع في ليبيا خصوصا داخل طرابلس وفي محيطها منذ

آخر تقرير قدمته المحكمة لمجلس الأمن، بعد مرور أكثر من عام على الهجوم على طرابلس

الذي الجيش.

وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء الإصابات

الكبيرة في صفوف المدنيين بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعي، مشيرة إلى أن فريق

العمل بالمحكمة «يواصل جمع وتحليل المعلومات التي ترد بشأن هذه الحوادث خلال

الأحداث الأخيرة، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب بحسب نظام روما الأساسي.

وأكد أن مكتبها يواصل تخصيص الموارد للتحقيق

في قضية الاعتقالات التعسفية وإساءة معاملة المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون

الأراضي الليبية، وإحراز تقدم عبر اعتماد استراتيجية تعاونية تركز على تبادل

الدلائل والمعلومات مع المنظمات والدول المعنية، لدعم التحقيقات والمحاكمات في

المحاكم المحلية».

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في تقريرها

إن الاعتقال التعسفي في ليبيا ينتشر دون إجراءات قضائية ودون الاستناد إلى دلائل

قانونية، ويُحرم الموقوفون من تمثيل قانوني، ويتعرّضون لخطر سوء المعاملة بما في

ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي.ويموت معتقلون بسبب

التعذيب أو بسبب عدم وجود الرعاية الصحية الكافية وفي الوقت المناسب لإسعافهم

.

ويؤكد التقرير أن هذه الجرائم تحدث في

الكثير من السجون في جميع أنحاء ليبيا، مثل سجن الكويفية وقرنادة في شرق ليبيا،

وسجن معيتيقة في طرابلس الذي تديره ما تسمى بقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة

الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة.

The post بنسودا: إجراءات محكمة الجنايات ضد سيف الإسلام القذافي ليست نهائية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24