الإعلام الحربي: تحرّك فرقة متخصصة في حرب الشوارع دعماً للقوات بطرابلس

تحركت، الثلاثاء، فرقة من القوات الخاصة بكتيبة طارق بن زياد المُقاتلة التابعة للجيش الليبي، لدعم ومساندة باقي الوحدات في محاور جنوب العاصمة طرابلس، بعد تعزيزها بأحدث العتاد والتجهيزات.

ووفقاً لما أوردت “شعبة الإعلام الحربي”، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، تُعد هذه الفرقة “إحدى فرق النُخبة والتي تلّقت تدريباتها على أعلى مستوى وبأحدث أساليب التدريبات القتالية في حرب الشوارع”

يأتي ذلك، إسناداً للوحدات العسكرية المرابطة في محاور غرب ليبيا، دعماً لعمليات الجيش الليبي.