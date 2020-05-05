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فرق الرصد في درنة تنتهي من الكشف على 40 مواطنا من العائدين من مصر

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

  درنة-العنوان انهت فرق الرصد و الاستجابة الأولى درنة من الكشف على 40 مواطنا من العائدين، الاثنين، من جمهورية مصر العربية و المقيمين بمنتجع إيمليا والاطمئنان على سلامتهم. وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة لليبية على أن فرق الرصد قامت بتوفير كافة الأدوية والتحاليل اللازمة لهم. وأشار إلى أن هذه المجموعة تعتبر الثالثة من العالقين …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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