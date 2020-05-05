فرق الرصد في درنة تنتهي من الكشف على 40 مواطنا من العائدين من مصر

درنة-العنوان انهت فرق الرصد و الاستجابة الأولى درنة من الكشف على 40 مواطنا من العائدين، الاثنين، من جمهورية مصر العربية و المقيمين بمنتجع إيمليا والاطمئنان على سلامتهم. وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة لليبية على أن فرق الرصد قامت بتوفير كافة الأدوية والتحاليل اللازمة لهم. وأشار إلى أن هذه المجموعة تعتبر الثالثة من العالقين …

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