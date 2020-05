أخبار ليبيا24 كشف مصدر مطلع أن المليشياوي المدعو هشام البريشني قتل أثناء محاولة الهجوم الفاشل على قاعدة عقبة بن نافع ” الوطية ” والذي تصدت له القوات المسلحة الليبية صباح الثلاثاء. من هو البرشيني؟ وأضاف المصدر أن المليشياوي هو هشام محمد العربي البريشني من مواليد 22 نوفمبر 1984، مكان الإقامة مدينة الزاوية وتحديدا منطقة “الشرفاء […]

