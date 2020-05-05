مسئول أوروبي: عملية «إيريني» ستنطلق لمراقبة السواحل الليبية قبل نهاية الأسبوع

أكد مصدر مسؤول في إدارة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي أن عمل مهمة «إيريني» العسكرية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، سينطلق قبل نهاية الأسبوع الجاري، مبرزاً أن عمل المهمة الأوروبية «هو قيد التشعيل حالياً، مع إبحار السفن في وقت لاحق هذا الأسبوع».

وقال المصدر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، في تصريحات مكتوبة، إنه تجب ملاحظة أن السفن «لن توجد في المياه الإقليمية الليبية، ولكن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية». في المقابل، رفض المصدر الأوروبي التعليق على تصريحات صدرت عن حكومة «الوفاق»، رفضت فيها مهمة «إيريني» الأوروبية، وقال: «ليس لدينا تعليق على ما حدث في اجتماعات مغلقة جرت عبر دوائر الفيديو، بين مسؤولين ليبيين وأوروبيين». وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي تشكيل مهمة جديدة، يكون نطاق عملها البحر المتوسط لمراقبة الحظر الأممي لتوريد الأسلحة إلى ليبيا.

وفي نهاية أبريل الماضي، أعلنت بروكسل نجاح المشاورات بين الدول الأعضاء حول المساهمة في عملية «إيريني» البحرية، وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد، إنه جرى التوصل إلى اتفاق بعد تعهد بعض الدول بتوفير ثلاث سفن وثلاث طائرات لفترة محددة، ما يمهد لإمكانية إطلاق العملية بشكل عملي.