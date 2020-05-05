حزب العدالة التركي: تقدم قوات الوفاق في ليبيا يتماشى مع مصالح أنقرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، أن القوات التابعة لحكومة الوفاق، المدعومة من أنقرة، تحرز تقدمًا يومًا بعد يوم، في مواجهة قوات خليفة حفتر، حسب وصفه .

وذكر في كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، نشرتها وكالة “الأناضول” التركية، أن التقدم الذي تحرزه قوات حكومة الوفاق، يتماشى مع مصالح أنقرة، كونها تؤيد “الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا”، حسب قوله.

وأكد متحدث “العدالة والتنمية”، متابعة الرئيس التركي رجب أردوغان للتطورات في ليبيا عن كثب بشكل شخصي، مُشيرًا إلى أن “أردوغان جدد دعم أنقرة القوي للشرعية في ليبيا في مواجهة الانقلابي حفتر”.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق .

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