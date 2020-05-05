افتتاح برج الأمل في بنغازي لاستقبال مصابي كورونا

بنغازي-العنوان

افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، الثلاثاء، برج الأمل في مركز بنغازي الطبي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، فإن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا دكتورة فتحية العريبي أوضحت “إن المبنى الذي تم افتتاحه هو البرج الثالث في المركز ويضم 250 سريرا إيوائيا و64 سريرا للعناية الفائقة، ويضم خدمات طبية من غرف عمليات و العناية الفائقة وأقسام إيوائية للمرضى وغرف إيواء للعناصر الطبية والمساعدة”.

وقلت العريبي، “أن البرج يضم أبواب خاصة به ومعزول عن الأبراج وعن المستشفى أيضا بالإضافة إلى جراج للسيارات بمساحة كبيرة”.

وقدمت الشكر للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الذي قام بتشكيل لجنة طبية استشارية قائلة :”كنا سباقين عن الدول المجاورة في مواجهة كورونا حيث إن ليبيا أول دولة أغلقت حدودها رغم ما تمر به من ظروف حرب، و نجحت اللجنة الطبية في وضع استراتيجيات وخطط احترازية لمواجهة الفيروس”.

وكانت الفرق التابعة للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا في بنغازي، واصلت أمس الاثنين، حملة المسح العشوائي لفيروس كورونا للمواطنين في مختلف الأحياء السكنية بالبلدية.