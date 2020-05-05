اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي وسقوط قتلى وجرحى مدنيين في طرابلس.. اخر التطورات

قالت مصادر مطلعة ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق في محور المطار جنوب العاصمة طرابلس، وسط استمرار للقصف المدفعي وسقوط قتلى وجرحى مدنيين في العاصمة طرابلس.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني اليوم الثلاثاء، استهداف مخزن للذخيرة في الفلاح وتدميره.

على صعيد آخر، أفاد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بتصاعد الدخان من منطقة قرجي بعد سقوط قذائف عليها.

كما أفادت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء بمقتل شخص وجرح اثنين آخرين بعد سقوط قذائف على الهضبة البدري، مشيرةً إلى سقوط قذائف على الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة في طرابلس.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، مقتل مواطن وزوجته وإصابة نجلهما بحالة خطيرة جراء استهداف منزلهما بمنطقة الهضبة بصاروخ، مشيراً إلى أن العناصر الطبية حاولت إسعاف القتيلين ولكن دون جدوى، فيما يقبع ابنهما في الإنعاش بمستشفى الحوادث بوسليم.

وأوضح أنه تم استهداف منطقة الهضبة بعدة صواريخ.

وأعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، عن إصابة مواطن جراء سقوط مجموعة من القذائف على قرية الساعدي وقرب منطقة سوق الثلاثاء.

وبحسب نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بسقوط عدة قذائف على منطقة الرواجح في القره بوللي .

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