تركيا تدعم الـ«وفاق» بشحنة جديدة من المستلزمات الطبية

سلمت تركيا، حكومة الوفاق الشحنة الثانية من المستلزمات الطبيّة الوقائية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). بعد أن وصلت إلى مطار معيتيقة الثلاثاء، في إطار الدعم الذي تقدمه أنقرة إلى المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين في طرابلس.

وقالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن الشحنة تمثل الإمدادات الطبية التي جرى شحنها على متن طائرة إيرباص A330 التابعة للخطوط الليبية، في بدل عزل واقية وواقيات وجه Face Shields ونظارات واقية PVC Goggles وأقنعة وجه ذات استعمال واحدDisposable Mask EO وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد، على حد تعبيرها.

وزعم مدير مكتب الوكيل العام «محمود بن محمود» إن “وصول شحنة المستلزمات الوقائية مساء اليوم من العاصمة التركية أنقرة، يأتي استمرارًا لتنفيذ الإجراءات الإضافية التي اتخذها الوكيل العام لتوفير الإمدادات الطبية، ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت حكومة الوفاق، قد تسلمت، الإثنين الماضي، من تركيا شحنة إمدادات طبية وأدوات وقاية من فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، وقتها، إن طائرة من طراز “إيرباص A330″ التابعة للخطوط الليبية وصلت إلى مطار معتيقة الدولي، تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد(COVID-19).