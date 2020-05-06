مديرية أمن سلوق قمينس تحيي اليوم العالمي للمرور

قمينس 06 يونيو 2020 (وال) – قام صباح اليوم مدير أمن سلوق قمينس عميد جلال اهويدي بالتنسيق مع رئيس قسم المرور والتراخيص بالمديرية رفقة المعاون لشؤون الأمنية ومدير مكتب العلاقات العامة والخدمات وقسم الإعلام الأمني ورجال الأمن بالمديرية بإحياء اليوم العالمي للمرور و الأسبوع العربي الموحد .

وتواجد مدير الأمن رفقة رجال المرور بالمفترقات و البوابات الأمنية كما تم توزيع المطويات الإرشادية الخاصة بالأمن و السلامة والإرشادات المرورية من أجل سلامة المواطن، وذلك لتعريف المارة داخل اختصاص المديرية باليوم العالمي للمرور و الاسبوع العربي الموحد . (وال – قمينس) ع ع

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