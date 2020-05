إطلاق منصة “ فالصو” لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في ليبيا

أعلن المركز الليبي لحرية الصحافة، أنه سيطلق بالشراكة مع

السفارة الألمانية في ليبيا، منصة تحت اسم“

فالصو” لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في ليبيا، كأول منصة إلكترونية تعمل على

رصد الإخلالات المهنية بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأوضح المركز في

بيان له أن “فالصو” منصة إلكترونية تعمل على التركيز على الدور الٌمُدمر الذي يلعبه

خطاب الكراهية والتحريض على العنف في المجتمع الليبي، مشيرا إلى أنه تعد أول منصة من

نوعها في ليبيا تستند لمنهجية بحثية علمية دقيقة قائمة على مبادئ الرصد المُستقل القائم

على إظهار الحقائق، لتكون ركيزة أساسية لمجتمع حُر ومُنفتح.

وأضاف البيان أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور كبير في

التلاعب في الحقائق وتغذية النزاع المُسلح ونشر الإشاعات وفبركة الصور والفيديوهات

التي تُستخدم لأطراف بعينها، لتصبح الصحافة في بعض الأحيان أداة للتضليل والانقسام

بدلاً من المُساهمة في نشر المعلومات القائمة على الحقائق وتشجيع الحوار بين الجمهور

الليبي.

