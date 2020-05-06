«صحة المرج» تتخذ إجراءات العزل اللازمة للعائدين من مصر

قال مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية ببلدية المرج، اليوم الأربعاء، إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة زار العائلات العائدين من جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنه تم الاطمئنان عليهم وهم بصحة جيدة .

وبحسب بيان صادر عن إدارة الخدمات الصحية بالمرج، فإنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة القادمين من جمهورية مصر العربية الموجودين حاليا في الحجر الصحي بفندق المرج السياحي حتي تتم فترة انقضاء الحجر الصحي.

وأوضح البيا، أنه سيتم جلب جميع المواطنين العالقين من مدينة المرج في الدول الأخرى، ووجه البيان الشكر، إلى رئيس وأعضاء المجلس التسييري ودوريات الدعم المركزي وشباب الهلال الأحمر ومفوضية كشاف المرج لوقفتهم الجادة مع أبناء مدينة المرج.

وتفقد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة الليبية نوري الفسي، برفقة مدير إدارة الموارد البشرية، الثلاثاء، منفذ امساعد الحدودي مع مصر، بناءً علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية، الثلاثاء، فإن الزيارة الميدانية جاءت لمتابعة إجراءات عودة العالقين من الخارج وفقا لتوصيات اللجنة العليا للكشف علي فيروس كرونا وذلك ضمن الإجراءات المشددة في ليبيا التي تتخذها وزارة الصحة واللجنة الاستشارية في محاولة لمنع انتشار فيروس كرونا من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية .