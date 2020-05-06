قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشيليك، الثلاثاء، إن الرئيس رجب أردوغان، يتابع شخصيا التطورات العسكرية في ليبيا.

وأوضح تشيليك، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك تقدما كبيرا يتم تحقيقه خلال التطورات في ليبيا بما يتوافق مع الأمن القومي التركي، لافتا إلى أن الرئيس أردوغان شدد على الدعم التركي القوي للتطورات في ليبيا بما يخدم المصالح القومية، مؤكدا أن القوات المسلحة التركية تواصل موقفها الحازم بهدف حماية مصالح تركيا القومية.

وقال أردوغان، الاثنين، إنه مصمم على “تحويل ‫ليبيا إلى منطقة سلام”، عبر مواصلة دعمه لحكومة الوفاق التي وصفها بـ””الشرعية”، مشددا على أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم لحكومة الوفاق في طرابلس.

وأضاف أردوغان في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أنه “خلال الأيام المقبلة ستكون أخبار سارة وبشرى لمن يهمه الأمر في ليبيا”

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