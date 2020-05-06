الحكومة الليبية تبحث احتياجات “الإمداد الطبي”

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني احتياجات جهاز الإمداد الطبي للنصف الثاني من العام الجاري 2020، خلال اجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الجهاز “أحمد بورتيمة”.

واطلع رئيس الحكومة الليبية خلال الاجتماع على المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، خاصة في ظل ما تمر به البلاد من مواجهة جائحة كورونا -حسب الصفحة الرسمية للحكومة.

كما نوقش في الاجتماع احتياجات جهاز الإمداد الطبي لما تبقى من العام الحالي 2020 من أدوية تخصصية وعامة، وكيفية توفير كافة احتياجات الجهاز لضمان سير عمله على أكمل وجه.

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