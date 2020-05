الخطوط الجوية الليبية تعلن فتح مكاتب الحجز لعودة العالقين بالخارج

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، الثلاثاء، عن فتح أبواب مكاتب

الحجز الرئيسية في كلا من شارع عمر المختار وشارع هايتي ومكتب مدينة مصراتة وذلك لمن

أراد الحجز لعودة العالقين بالخارج لأجل اتمام اجراءات العودة

وأوضح مكتب الاعلام للخطوط الجوية الليبية في منشور له على موقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك، أن مواعيد العمل من الساعة 12:00 ظهراً إلى الثالثة عصراً.

