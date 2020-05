بعد أن كن معززات مكرمات.. امرأة ليبية تستجدي الخليج لمساعدتها

أصبح الليبيون لاجئون من جحيم بلادهم. وتحولت ليبيا من بلد

يهب المساعدات لشعوب العالم لبلد يتلقى الهبات والصدقات من دول الخليج وتفتخر قنواتهم

بصيد امرأة ليبية جار عليها الزمن وقبلت الصدقات وبلادها تتلاعب بها بارونات المال

والسلاح.

رحم الله الزعيم

الليبي الراحل معمر القذافي. في زمنه كانت الليبيات معززات مكرمات وأصبحن في زمن فبراير

يتسولن فتات الخليج.

حيث استضاف ما يعرف ببرنامج “قلبي اطمأن اليوم أرملة ليبية

أرملة ليبية تعيل أبناءها في المملكة الأردنية، معلنا التصدق والتكفل برعاية أبناءها

بالإضافة إلى إدخال ابنها المصاب بالتوحد، مدرسة خاصة، والتكفل بمصاريفه.

وبدأ مقدم البرنامج بسؤال الأم عن مكان قريب يصلح للأكل لأنه جائع، ولكنه لم يكن يملك إلا دينارًا واحدًا، لذا عرضت عليه الأم الليبية مالاً، واستأذنته للحظات، وعادت بخمسة دنانير، وقد استعارت الأموال من أحد الجيران، قبل ان تعرف حقيقته.

