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دستور جديد ونقل العاصمة إلى «سرت».. أبرز مقترحات «النائب دغيم» لإصدار خارطة طريق المرحلة الانتقالية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أصدر النائب زياد دغيم، عضو مجلس النواب الليبي، بياناً أمس الثلاثاء دعا فيه، القيادة العامة للقوات المسلحة إلى سرعة إصدار خارطة طريق لمرحلة إنتقالية بالتشاور مع رئيس مجلس النواب تلبية لتطلعات الشعب، وتشكيل لجنة خبراء للاعداد لمقترح تعديل واسع للإعلان الدستوري الحالي، يشمل إنشاء مجلس أعلى للأمن القومي والدفاع يتكون من شخصيات عسكرية ومدنية بالصفات.

أضاف في بيانه، الذي حصلت على نسخة منه “الساعة 24” أنه ينبغي أيضاً توحيد المؤسسات وتشكيل السلطة التنفيذية لوضع دستور توافقي عبر ثلاث مجمعات انتخابية، مع إعادة الدور الدستوري والتاريخي لمدينة بنغازي كعاصمة اقتصادية وتشريعية، وتحديد مدينة سرت كعاصمة إدارية مؤقتة إلى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس ومعالجة ملف المرتزقة والإرهابيين، إلى جانب تضمين الإعلان الدستوري مادة تقضي بتنفيذ إصلاحات إدارية تتمثل في تعديل قانون الحكم المحلي، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإنشاء صندوق للتحول الاقتصادي لخلق بدائل للنفط.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • سرت تصلح عاصمة دائمة للدولة الفيدرالية فهى تتوسط عواصم الاقاليم الثلاث برقة وفزان وطرابلس بنغازى وسبها وطرابلس ويتم توزيع مؤسسات الدولة عليها البرلمان فى بنغازى ومجلس شورى فى سبها وبعض المؤسات فى طرابلس مع ضرورة اقرار الجيش لخارطة طريق بتولى رئيس مجلس النواب رئاسة البلاد مؤقتا فهو اعلى شخصية منتخبة من الشعب ومعترف به دوليا كسلطة تشريعية هى من تاتى بالحكومة وتعزلها ويجب ايضا اختيار علم جديد خاص بثورة الكرامة لان علم فبراير اصبح سئ السمعة من الخوان واعادة النشيد الوطنى السابق الله اكبر فوق كيد المعتدى
    واتمنى اعلان الخارطة يوم ذكرى غزوة بدر فى رمضان بعد ايام قليلة خاصة بعد تحقيق انتصارات كبيرة على الاتراك فى ابوقرين ثم ترهونة ثم الوطية ويجب استثمار النصر وتشكيل حكومة تعيد فتح ابار النفط لصالح حكومة الشعب

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  • يجب ان يرسل المستشار عقيلة صالح رسالة بصفنه رئيسا للبرلمان المعترف به دوليا رسالة الى امين عام الامم المتحدة ومندوبى الدول الكبرى بمجلس الامن يدعوها لاحترام ارداة ااشعب ووقف تمثيل مندوب السراج الشعب الليبى فهو يعبر عن راى مليشيات ارهابية يرفضها الشعب ولم ينل من عينه ثقة مجلس النواب ويجب احالته للتحقيق لانتحالة صفة غير شرعية فحتى طبقا للصخيرات يجب موافقة جميع اعضاء المجلس الرئاسى ولا يحق للسراج الانفراد بالقرار كما قال محافظ مصرف ليبيا المركزى ورفض قراراته !!!

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    • الامين العام والامم المتحدة يعرف عن ليبيا واسرارها وتطلعات سكانها اكثر منك انت. وتقسيم ليبيا الى دولتين مثل كوريا الشماليه والجنوبيه هو النموذج الامثل والاقرب لليبيا ووافقت عليه قبائل الأمازيغ

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