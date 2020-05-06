دستور جديد ونقل العاصمة إلى «سرت».. أبرز مقترحات «النائب دغيم» لإصدار خارطة طريق المرحلة الانتقالية

أصدر النائب زياد دغيم، عضو مجلس النواب الليبي، بياناً أمس الثلاثاء دعا فيه، القيادة العامة للقوات المسلحة إلى سرعة إصدار خارطة طريق لمرحلة إنتقالية بالتشاور مع رئيس مجلس النواب تلبية لتطلعات الشعب، وتشكيل لجنة خبراء للاعداد لمقترح تعديل واسع للإعلان الدستوري الحالي، يشمل إنشاء مجلس أعلى للأمن القومي والدفاع يتكون من شخصيات عسكرية ومدنية بالصفات.

أضاف في بيانه، الذي حصلت على نسخة منه “الساعة 24” أنه ينبغي أيضاً توحيد المؤسسات وتشكيل السلطة التنفيذية لوضع دستور توافقي عبر ثلاث مجمعات انتخابية، مع إعادة الدور الدستوري والتاريخي لمدينة بنغازي كعاصمة اقتصادية وتشريعية، وتحديد مدينة سرت كعاصمة إدارية مؤقتة إلى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس ومعالجة ملف المرتزقة والإرهابيين، إلى جانب تضمين الإعلان الدستوري مادة تقضي بتنفيذ إصلاحات إدارية تتمثل في تعديل قانون الحكم المحلي، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإنشاء صندوق للتحول الاقتصادي لخلق بدائل للنفط.