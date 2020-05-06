أفاد
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بتجدد الاشتباكات في محيط وادي الربيع
جنوب العاصمة طرابلس
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أفاد
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بتجدد الاشتباكات في محيط وادي الربيع
جنوب العاصمة طرابلس
The post تجدد الاشتباكات في محيط وادي الربيع appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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