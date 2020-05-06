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“نواب طرابلس” يبحثون عن توافق بين “السراج والكبير”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث أعضاء مجلس النواب بطرابلس التابعين للجنة التخطيط والموازنة العامة، بقيادة النائب عبد المنعم بالكور، ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار محمد الرعيض، تطور الخلاف بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وخلص الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء، وحضره أعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للدولة، إلى ضرورة التواصل مع الطرفين بهدف إحداث اتفاق بينهما لتحسين مستوى قيمة الدينار في السوق السوداء.

وتراجعت قيمة الدينار أمام الدولار مطلع مايو الجاري بسنبة 100% وفقا لتقديرات ديوان المحاسبة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يانواب موزه كفاية جهل فالمشكلة ليس لها حل بين محافظ البنك الذى لا يجد ما ينفقه من الاحتياطى الذى تاكل فى جلب مرتزقة وسلاح فيطلب من السراج مطلب مشروع وهو ان يوقع على اى قرار طبقا لاتفاق الصخيرات جميع اعضاء المجلس الرئاسى اى انه يطلب منه لبن العصفور لانه مستحيل ان يحصل على موافقة الاعضاء التسعة بعد انسحاب اربعة منهم

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    • وحتى مجلسكم المزفت ليس له قيمة لان المجتمع اادولى يعترف برئيس مجلس النواب عقيلة صالح فقط وانتم مثل البيضان لاتدخل فى العلاقات الحميمة وتنظر بره

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