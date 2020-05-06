“نواب طرابلس” يبحثون عن توافق بين “السراج والكبير”

بحث أعضاء مجلس النواب بطرابلس التابعين للجنة التخطيط والموازنة العامة، بقيادة النائب عبد المنعم بالكور، ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار محمد الرعيض، تطور الخلاف بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وخلص الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء، وحضره أعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للدولة، إلى ضرورة التواصل مع الطرفين بهدف إحداث اتفاق بينهما لتحسين مستوى قيمة الدينار في السوق السوداء.

وتراجعت قيمة الدينار أمام الدولار مطلع مايو الجاري بسنبة 100% وفقا لتقديرات ديوان المحاسبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية