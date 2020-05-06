اخبار ليبيا الان

الجيش الوطني يرسل بفرقة مختصة بحرب الشوارع

تم النشر منذُ 32 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر المكتب الإعلامي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني أن فرقة من القوات الخاصة بكتيبة طارق بن زياد المقاتلة قد تحركت فجر الثلاثاء لدعم ومساندة الوحدات الرابضة في محاور القتال وأن المجموعة تحركت بعد تعزيزها بأحدث العتاد والتجهيزات.

ونشرات منصات إلكترونية تابعة للمكتب فيديو وصوراً فوتوغرافية للحظة تحرك الفرقة الخاصة من كتيبة طارق وقالت إن الفرقة تُعد إحدى فرق النُخبة على مستوى الجيش الوطني والتي تلّقت تدريباتها على أعلى مستوى وبأحدث أساليب التدريبات القتالية في حرب الشوارع .

وعلق المكتب على هذا التحرك بأنه (إسناداً للوحدات العسكرية المرابطة في محاور غرب الوطن ، ودعماً لعمليات القوات المُسلحة العسكرية لتحرير كافة ما تبقى من وطننا ولرد الغزاة الأتراك ومن والاهم من مجموعات الحشد المليشياوي) – حسب منشور للمكتب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • حررتم بنغازي من المصريين …؟!!! قبل …. مشروع السادات وموسليني لاحتلال المنطقة الليبية الخضراء الشرقية ..!!!
    والا قاعدين تهزوا في روسكم زي البهايم – طارق بن زياد الله يرحمه مات من زمااااااان ويجروا بيكم بالافلام – وانتمً توا في نظر الليبيين والعالم مرتزقة حفتر والسيسي والإمارات وال سعود وغيرهم – الي يقتلوا في الليبيين باش يستفيدوا من ثروات بلادنا وانتمً تمشوا رابش تحت هزيز الرصاص . ارجعوا لأراضيكم يا شراقة راهوا بدوا يقسموا فيها على سماسرة الخليج والسيسي الي ضحك على شعبه ويفرض عليهم فالاتاوة – والخليجين الي بدوا يهجموا على قبائلهم بالقوات المسلحة ويبيدوا فيهم لإقامة لمشاريعهم السياحية مع الأجانب العراء – ويجي وقت حتقولوا يا ريت وياريت …. ارجعوا ودافعوا على مناطقكم وشرفكم وحدودكم المهرودة الي تتدفق منها الاسلحة والارهابيين – وكفوا الدماء بين أبناء وطنكم ان كُنتُم فعلا أبناء هذه البلاد .
    والله لا يهدي القوم الفاسقين .

    رد

  • يجب التركيز على تحرير العجيلات والوطية وزليتن والجميل لتامين قاعدة الوطية ودعم صبراته وصرمان والزاوية لتحريرها على يد ابنائها الرافضين للاحتلال وجلب نفيات ارهابية قذرة من سوريا فارة من الاسد هناك وليرو اسود ليبيا اقوى من اسد سوريا الف مرة

    رد

  • واضح تاثير الترامادول عليك ايها الامعة الغبى فكلامك كله معكوس فمن الذى يحتل ليبيا ويطمع فى ارضها علنا ويعلن ان تابعة له ومن الذى ارسل نفايات ارهابيىة من سوريا لتفسد فى الارض وتسفك الدماء اما الدول العربية المجاورة تريد الاستقرار لليبيا واولها مصر التى لو كانت تطمع فى ليبيا كما تهلوث ياميبون فكان من السهل عليها ان تفعل مافعله اردوغان فى سوريا وتحتل المنطقة الشرقية بما فيها موانئ النفط ولكن ليس هذا فى طباع مصر ان تحتل ارض الغير بل على العكس تحترم سيادة الشعب الليبى وجيشه الوطنى ودربته وجعلته جيشا قويا يقف فى وجه الاتراك وكسروا انف اردوغان مرات عدة اخرها اليوم فى الوطية .مع انه كان من الممكن ان يحسم الجيش المصرى المعركة فى ليبيا فى ايام بدعم مباشر للجيش الوطنى ولكن الحرص على السيادة الوطنية كان اهم وان يرفع الجيش الوطنى راسه عاليا امام القبائل الليبيه فى انه حامى الديار ولا يشق له غبار ياحمار يافاقد العقل والشرف وديوث وتيس اتفوووه عليك كلب وحمار

    رد

  • ماهذا الميبون الاخوانى فاقد الشئ الذى اسمه عقل ويعطى شويط زياط بكلام لامعنى له اصلا ولايستند الى اى منطق ولا عقل ولايقوله الا اخوانى غبى وخروف

    رد