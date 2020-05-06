الجيش الوطني يرسل بفرقة مختصة بحرب الشوارع

ذكر المكتب الإعلامي التابع للقيادة العامة للجيش الوطني أن فرقة من القوات الخاصة بكتيبة طارق بن زياد المقاتلة قد تحركت فجر الثلاثاء لدعم ومساندة الوحدات الرابضة في محاور القتال وأن المجموعة تحركت بعد تعزيزها بأحدث العتاد والتجهيزات.

ونشرات منصات إلكترونية تابعة للمكتب فيديو وصوراً فوتوغرافية للحظة تحرك الفرقة الخاصة من كتيبة طارق وقالت إن الفرقة تُعد إحدى فرق النُخبة على مستوى الجيش الوطني والتي تلّقت تدريباتها على أعلى مستوى وبأحدث أساليب التدريبات القتالية في حرب الشوارع .

وعلق المكتب على هذا التحرك بأنه (إسناداً للوحدات العسكرية المرابطة في محاور غرب الوطن ، ودعماً لعمليات القوات المُسلحة العسكرية لتحرير كافة ما تبقى من وطننا ولرد الغزاة الأتراك ومن والاهم من مجموعات الحشد المليشياوي) – حسب منشور للمكتب.

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