أعلنت كتيبة 82 مشاة التابعة للجيش، الأربعاء، إسقاط طائرة

تركية مسيرة بمنطقة العقربية

