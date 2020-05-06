الحكومة الليبية: بدء التعاقد لتنفيذ طريق “بوزريق” – الكُفرة

أعطى رئيس الحكومة الليبية عبدالله “الثني”الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ الطريق الواصلة بين “الكفرة” و “بوزريق”، خلال اجتماع عقده مع رئيس قسم الشؤون الفنية بالهيئة العامة للمواصلات و النقل المهندس “مرعي المهدي”.

وناقش “الثني” خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بمدينة بنغازي الخطة الموضوعة من قبل الهيئة العامة للمواصلات و النقل في تنفيذ كافة المشاريع الخاصة بالهيئة.

وتضمن الاجتماع، مراجعة الموقف التنفيذي لمشاريع الهيئة وسير عملها..وحث “الثني” على ضرورة الانتهاء من كافة المشاريع بأقرب وقت ممكن.-الصفحة الرسمية للحكومة الليبية.

يُشار إلى أن الطريق الواصلة بين مايعرف ببوابة بوزريق ومدينة الكفرة تمتد لأكثر من 400 كم وتعاني منذ التسعينيات تشققات وانجرافات استحالت معها سير المركبات الآلية وهي من أكثر الطرق الحيوية المهمة المهمشة في ليبيا دون إجراء أية صيانة لها منذ عقود باستثناء صيانة واحدة أجريت سنة 2015 ولكن لم تلبث الأعمال أن توقفت من قبل شركـة الموديفالـت التركيـة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية