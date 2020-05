إدارة القانون تؤكد من حق الرئاسي اتخاذ إجراءات تجاه مصرف ليبيا المركزي

أكدت إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ملزم باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع ما يصدره

مجلس الأمن من قرارات موضع التنفيذ، وذلك استنادا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم

المتحدة.

جاءت هذه الفتوى ردا على دعوى رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج لمجلس إدارة المصرف المركزي بطرابلس إلى اجتماع

عبر الدوائر التليفزيونية؛ لممارسة صلاحياته القانونية كافة، وتولي السلطات المتعلقة

بتحقيق أهدافه وأغراضه ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، من أجل

مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وأوضحت إدارة القانون أن قرارات مجلس الأمن بالخصوص تسمو

على التشريعات الوطنية وهي الأولي بالتطبيق حال بروز أي تعارض بينهما.

وأشارت إدارة القانون أن فتواها ردا على كتاب السراج، مشيرة

إلى أن الرأي القانوني بشأن مدى إلزامية القرارين رقمي 2434 و 2486 الصادرين عن مجلس

الأمن الدولي، وسموهما على القوانين المحلية

من حيث إلزامية التنفيذ والنتائج القانونية المترأسة على وحيث أن استفساركم هذا قد

أثير بصدد استعانتكم ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأطراف دولية أخرى للمساعدة

على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي المشتت بين مصرف بطرابلس وموازي له بمدينة البيضاء ٠ على اعتبار

أن ما اتخذتموه إنما هو تتفيد لما جاء بالقرارين المذكورين.

وبالرجوع إلى القرارين ، فقد نص القرار 2434 لسنة 2018 صراحة

علي “تشجيع حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي على أن ينفذا دون مزيد من التأخير

ما أنفق عليه من التدابير الاقتصادية التي

تشد الحاجة إليها .

وأشار البيان إلى أن الطلب المقدم من رئيس الوزراء السراج

إلى كل من البعثة والممثل الخاص للأمين العام

بدعم تيسير الاستعراض المالي للمؤسسات الاقتصادية

والعالية من أجل دعم جهود إعادة توحيد هذه المؤسسات، وشدد على ضرورة دعم التعاون

مع المؤسسات المالية للدولة ، وكل هذا أعالا

التأكيد عليه وبالصيغة ذاتها مرة أخرى ضمن فقراره

الصادر سنة 2019 تحت رقم 2486 .

وتابع البيان أن المجلس الرئاسي وهو يتخذ الإجراءات المشار

إليها بالكتاب المعروض لا يخرج على مقتضي التزامه بتنفيذ نصوص فراري مجلس الأمن المشار

إليهما، وأن تقاعسه عن الالتزام بها فلا بضعه في مواجهة إجراءات يحق لمجلس الأمن اتخذها

بمقتضى الصلاحيات المناطة به بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي

صدر القراران استنادا إليهما

يذكر أن إدارة القانون مهمتها إصدار الفتاوى والاستشارات

القانونية للجهات العامة متى طُلب منها.

The post إدارة القانون تؤكد من حق الرئاسي اتخاذ إجراءات تجاه مصرف ليبيا المركزي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24