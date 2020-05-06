المرصد السوري: تركيا نقلت 11 ألف مجند للقتال في ليبيا، 261 منهم قتلوا بالمعارك

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تركيا تستمر في نقل المسلحين إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، حيث تم رصد “وصول دفعات جديدة تضم المئات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا عبر تركيا”.

ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن “عدد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7850 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3000 مجند”.

وتحدث المرصد السوري عن “المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سورية إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل تابعة للمعارضة المسلحة ضد النظام السوري “بأمر من الاستخبارات التركية”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي مقره في بريطانيا، الى حدوث “مزيد من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث وصلت 12 جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي، ممن قتلوا مؤخراً في معارك ليبيا.”

وذكر أنه يرتفع بذلك القتلى في “صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 261 مقاتل، والقتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

المصدر: وكالة آكي

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