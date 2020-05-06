وزارة التعليم الليبية: خطة لاستئناف العام الدراسي في حال رفع الحظر

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني -في مقر إقامته بمدينة بنغازي- على خطة وضعتها وزارة التعليم لاستئناف العام الدراسي في حالة رفع حظر التجول المفروض لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ،كوفيد -19.

وناقش الثني خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم “فوزي بومريز” ، استمرارية بث الدروس التعليمية عبر القنوات الفضائية، فيما أعلن “بومريز” انطلاق بث قناة ليبيا التعليمية التابعة لوزارة التعليم عبر موقع اليوتيوب .

وأكد الوزير قرب الانتهاء من إعداد الملاك الوظيفي بوزاره التعليم، كما ناقش “الثني” مع الوزير، المشاريع المتعاقد عليها من قبل وزارة التعليم و الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 62 لعام 2020 م بتشكيل لجنة لمراجعة كافة هذه التعاقدات وإعداد موقف نهائي بها و تصنيفها حسب نسبة إنجازها.

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