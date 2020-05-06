الشاطر لـ«السراج»: دع الحرب تأخذ مجراها ولا داعي للتشويش عليها

طالب عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس لدولة الاستشاري، فائز السراج، بالسماح للحرب أن تأخذ مجراها وعدم النظر لأي حلول سياسية، مشددا على ضرورة عدم التشويش على الحرب.

وقال الشاطر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بيان السراج بالعودة للحوار السياسي دوران في الحلقة المفرغة، وما كان يجب طرح ما لم يتحقق طيلة سنوات”.

وأضاف “البيان جانبته الحنكة ويعتبر شد إلى الوراء وقد بدأت المعارك تحقق نتائج إيجابية، البيان إعادة لهيكلية فاشلة. دعوا الحرب تأخذ مجراها ولا داعي للتشويش عليها”.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، مساء الثلاثاء، فإن مجموعات الحشد المليشياوي الموالية للعدوان التركي قامت صباح الثلاثاء تحت غطاءٍ جويّ تركي بمحاولات بائسة لشن هجوم غادرٍ على قاعدة عقبة بن نافع «قاعدة الوطية العسكرية».

وتابعت شعبة الإعلام الحربي “كعادتها كانت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة لهم بالمرصاد، حيث تمكنت من التصدي لهذه المحاولة وردّت العدو خاسئاً، بعد أن كبدتهُ أكثر من 40 قتيلاً وعشراتٍ من الجرحى وأسر عددٍ من أفرادهم”.

وفور إفشال الهجوم خرج السراج ببيان أعلن خلاله ترحيبه بالعودة للحلول السياسية، قائلا: “أرحب بجميع المبادرات السياسية التي تدعو لإيجاد حلول سلمية للازمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء”.

وأشار «السراج» إلى أنه يقدر في الوقت يقدر ما وصفها بـ«تضحيات وانتصارات جيشه البطل»، مؤكدًا ضرورة توحيد الصفوف لدحر من وصفه بـ«المعتدي» وتبديد حلمه في الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح، وتكثيف الجهود للمساهمة مع أبناء الوطن في بناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة.

ودعا جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك؛ بـ«تعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل»، أو «بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال».