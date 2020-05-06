«أوحيدة»: المتطرفون الأتراك لم يتركوا لعملائهم الليبيين سوى شكرهم على تقشير البصل فقط

سخر علي أوحيدة الصحفي الليبي المستقل المقيم في بروكسل ببلجيكا، من هزيمة المليشيات المسلحة في الهجوم الفاشل على قاعدة الوطية الجوية، أمس الثلاثاء، معتبرًا أنه “عندما تبدأ حياتك المهنية كخبير في تهريب البشر، ثم تتعلم فن تهريب الوقود وتسقط في امتحان تقشير البصل، هذا يعني أن حالتك ميؤوس منها.. مليشيات البركان الخامد”.

وقال «أوحيدة»، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه “من حسن حظ الليبيين أن المتطرفين الأتراك لم يتركوا أي هامش لعملائهم من الليبيين حتى للتعبير عن وجهة نظر خاصة”، لافتًا إلى أنهم “يتحدثون باسمهم، يهاجمون حفتر باسمهم، يعلنون عن سير المعارك ويشكرونهم على تقشير البصل فقط”.

وتابع في تغريدة أخرى، قائلًُا: “المليشيات الليبية تتهم مواقع التواصل الاجتماعي بأنها وراء كف الوطية”، مشيرًا إلى أن تلك المليشيات “كانت تعتقد أن أردوغان قطع الانترنت”.

وأردف «أوحيدة»، في تغريدة أخرى، قائلًا: “العديد لم يفهم دعوة السراج للسلام”، مستطردًا؛ “الرجل كان على قناعة أنهم سيطروا بالفعل على الوطية، وأراد المناورة لاذلال الجيش وفق الاتفاق مع السفير الطلياني، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن! ألم يجري اتصالا مع أردوغان قبل ساعات وتلقى الأوامر مفصلة؟”.