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«أوحيدة»: المتطرفون الأتراك لم يتركوا لعملائهم الليبيين سوى شكرهم على تقشير البصل فقط

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سخر علي أوحيدة الصحفي الليبي المستقل المقيم في بروكسل ببلجيكا، من هزيمة المليشيات المسلحة في الهجوم الفاشل على قاعدة الوطية الجوية، أمس الثلاثاء، معتبرًا أنه “عندما تبدأ حياتك المهنية كخبير في تهريب البشر، ثم تتعلم فن تهريب الوقود وتسقط في امتحان تقشير البصل، هذا يعني أن حالتك ميؤوس منها.. مليشيات البركان الخامد”.

 وقال «أوحيدة»، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه “من حسن حظ الليبيين أن المتطرفين الأتراك لم يتركوا أي هامش لعملائهم من الليبيين حتى للتعبير عن وجهة نظر خاصة”، لافتًا إلى أنهم “يتحدثون باسمهم، يهاجمون حفتر باسمهم، يعلنون عن سير المعارك ويشكرونهم على تقشير البصل فقط”.

وتابع في تغريدة أخرى، قائلًُا: “المليشيات الليبية تتهم مواقع التواصل الاجتماعي بأنها وراء كف الوطية”، مشيرًا إلى أن تلك المليشيات “كانت تعتقد أن أردوغان قطع الانترنت”.

وأردف «أوحيدة»، في تغريدة أخرى، قائلًا: “العديد لم يفهم دعوة السراج للسلام”، مستطردًا؛ “الرجل كان على قناعة أنهم سيطروا بالفعل على الوطية، وأراد المناورة لاذلال الجيش وفق الاتفاق مع السفير الطلياني، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن! ألم يجري اتصالا مع أردوغان قبل ساعات وتلقى الأوامر مفصلة؟”.

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أوحيدة المتطرفون الأتراك تقشير البصل

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انتظر اردوغان الحمار الخبر السار من اكار فكان الرد انه انكسار بينما الجيش الوطنى يحتفل بالانتصار على الاشرار ويقتل منهم العديد ما احصاه الجيش من المستشفيات 45 بخلاف الجثث المتناثرة فى الصحراء من المرتزقة لا قيمة لها اصلا لحم مازقرى وليس وطنى رخيص

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  • عبيد السلطان نسوا ان كل من دعمهم اردوغان فى خبر كان فى مصر والسودان مرسى مات واندفن بعد ان كان يوعده بالعودة للقصر فعاد للقبر والمرشد العام للخوان اين هو الان من سبع سنوات ومعه عصابته الاجرامية وفى السودان وين الحقير الاخوانى عمر البشير ومعه قيادات الاخوان الزفت تم زفتهم فى سيارات نقل الحيوانات للسجون وسط رجمهم من الاهالى وهو نفس مصير خوان ليبيا ان شاء الله لمن يفلت منهم من القتل وفى سوريا وعدهم بالسيطرة على المدن التى حررها الاسد وطلع كذاب كالعادة ولايزال مئات الالاف من السوريين فى مخيمات على الحدود فى واحة السلام يتسولون لقمة العيش بينما فر المرتزقة من اسد سوريا الى اسود الصحراء فى ليبيا الذين وصفهم احد الاسرى بانهم نار حامية تحرق المرتزقة

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