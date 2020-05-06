مستشفى كاباو..وصول شحنة من المستلزمات الطبية 

أفاد المجلس البلدي “كاباو” بأن شحنة جديدة من المستلزمات الطبية وصلت إلى مستشفى كاباو بدعم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق وتضمنت الشحنة عدد 40 سرير عناية فائقة ذات جودة عالية وعدد 10 أسرة نقل مرضى وعدد 4 أجهزة قياس حرارة عن بعد.

و قال مدير مستشفى كاباو “رمضان بوطو ” إن تحسين مستوى الخدمات داخل المستشفي يحتاج أيضاً إلى تنفيذ جملة من الإجراءات المهمة تشمل إعداد السياسات العلمية المتعلقة برفع مستوى العناصر الطبية والإدارية في مختلف تخصصات وأقسام المستشفى، لتطور هذه العناصر مهاراتها باستمرار”.

ويسعى مستشفى كاباو بالتعاون مع الجلس البلدي إلى إعادة هيكلة “النظام العام” للمستشفى وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي له وتنظيم العمل من خلال استخدام أدلة خاصة بالإجراءات والوظائف وأخرى تتعلق بتحديد الاختصاصات، والعمل علي تسريع إجراءات الترفيع من المستوى القروي إلي المستوى العام.

أفاد المجلس البلدي “كاباو” بأن شحنة جديدة من المستلزمات الطبية وصلت إلى مستشفى كاباو بدعم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق وتضمنت الشحنة عدد 40 سرير عناية فائقة ذات جودة عالية وعدد 10 أسرة نقل مرضى وعدد 4 أجهزة قياس حرارة عن بعد.

و قال مدير مستشفى كاباو “رمضان بوطو ” إن تحسين مستوى الخدمات داخل المستشفي يحتاج أيضاً إلى تنفيذ جملة من الإجراءات المهمة تشمل إعداد السياسات العلمية المتعلقة برفع مستوى العناصر الطبية والإدارية في مختلف تخصصات وأقسام المستشفى، لتطور هذه العناصر مهاراتها باستمرار”.

ويسعى مستشفى كاباو بالتعاون مع الجلس البلدي إلى إعادة هيكلة “النظام العام” للمستشفى وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي له وتنظيم العمل من خلال استخدام أدلة خاصة بالإجراءات والوظائف وأخرى تتعلق بتحديد الاختصاصات، والعمل علي تسريع إجراءات الترفيع من المستوى القروي إلي المستوى العام.

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