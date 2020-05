صحة الوفاق: وصول شحنة مسلتزمات طبية ووقائية من أنقرة إلى مطار معيتيقة

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، إن الشحنة

الثانية من المستلزمات الطبيّة الوقائية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا،

وصلت الثلاثاء، من العاصمة التركية أنقرة إلى مطار معيتيقة الدولي.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه الشحنة التي جرى شحنها على متن طائرة إيرباص A330 التابعة للخطوط الليبية، هي عبارة عن بِدل عزل واقية وواقيات وجه، ونظارات

واقية، وأقنعة وجه ذات استعمال واحد، وأجهزة لقياس درجة حرارة

الجسم عن بعد.

