بلدي طبرق يبحث المشاكل التي تواجه عناصر الجيش والشرطة والموظفين

عقد المجلس البلدي طبرق، الثلاثاء، اجتماعا بمديرية أمن طبرق مع عدد من المشائخ والحكماء بالمدينة للتباحث حول إمكانية حماية رجال الأمن من الجيش والشرطة وموظفي الدولة من المشكلات العرفية التي قد تطالهم.

وقال المجلس البلدي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هذا الاجتماع جاء حرصا من المجلس والمديرية على أن يفسحوا المجال لرجال الأمن حتي يقوموا بواجبهم دون أي عراقيل قد تشغلهم.

