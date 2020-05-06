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«الدرقاش»: لقب المفتي لشيخنا «الغرياني» مرتبة حجزها في قلوبنا  

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أثنى مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، على المفتي المعزول الصادق الغرياني، المقيم في تركيا، قائلًا:

“يعتقد الجُهّال والدهماء أن لقب المفتي وظيفةٌ يتقلدها شيخنا الغرياني ولا يعلمون أنها مرتبةٌ حجزها في قلوب الآلاف من الليبيين”، على حد قوله.

وأضاف «الدرقاش»  في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “لذلك لم يجرؤ أحدٌ أن ينزع عنه هذه الصفة حتى أعداؤه”، مستطردًا؛ “لأنهم يعلمون جيداً أن حقيقتها لازمةٌ له شاؤا ذلك أم أبوه”، بحسب زعمه.

ختم تدوينته قائلًا: “فهو مفتي الليبيين برضاهم ورغبتهم وانقيادهم وليس بقرارٍ من سياسي أو رئيس”، بحسب تعبيره.

وحملت تدوينة «الدرقاش»  العديد من التعليقات وجاء أبرزها، ما قاله المدعو سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بـ “دار إفتاء الغرياني”، حيث قال “صدقت أستاذ مروان ولذلك كان مرجعاً لليبيين حتى قبل الثورة يستقبل أسئلتهم على الهاتف أو يأتونه في بيته أو مسجده”.

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الدرقاش الغرياني المفتي المعزول

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اما ان انصاره بالالاف فانت صادق فيه . مع ملاحظة ان عددنا 6000000 ستة ملايين واكثر . اي ان شعبيته 00.6% اي ستة افراد في كل الف فرد .
    واما انه برغبة الليبيين فلا . وهو يعلم ذلك . حتى انه ذكر في احد اللقاءات انه معين من سلطة تشريعية . يعني ليس من السهل عزلي .
    والعبرة يا اخي بموافقة المفتي للشرع . وللاسف هو مخالف له بكل وضوح . فالله في كتابه يقول ( انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم) وهو يقول (افتتلوا) والاقتتال من الكبائر . وهو اسبوعيا يفعل هذه الكبيرة

    رد

  • اما ان انصاره بالالاف فانت صادق فيه . مع ملاحظة ان عددنا 6000000 ستة ملايين واكثر . اي ان شعبيته 00.1 % اي شخص واحد في كل الف فرد .
    واما انه برغبة الليبيين فلا . وهو يعلم ذلك . حتى انه ذكر في احد اللقاءات انه معين من سلطة تشريعية . يعني ليس من السهل عزلي .
    والعبرة يا اخي بموافقة المفتي للشرع . وللاسف هو مخالف له بكل وضوح . فالله في كتابه يقول ( انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم) وهو يقول (افتتلوا) والاقتتال من الكبائر . وهو اسبوعيا يفعل هذه الكبيرة

    رد

  • لعنة الله عليك وعليه فمصيرك ومصيره جهنم وبئس المهاد فهو مفتن بامتياز ولا يعرف من الدين إلا اسمه ولا من الفقه الا رسمه وكل الارواح التى ازقهت من الشباب المغرر بهم فى رقبته فيا ويله وويل من يؤيده من عقاب الله سبحانه وتعالى .

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  • 90% من الليبيين ينظرون للارهابي الاجرب الخرياني مفتي للارهابيين لا هو دنيا ولاهو دين بل خائن في في قائمة الخائنين علي انه كلب مربوط في تركيا وليس له دور الا انه ينبح علي قافلة الجيشوهي تسير نحو افتكاك العاصمه من يد الارهابين ووصف الكلب ليس الجمهور الليبي من وصفه به بل هو من وضع نفسه في مرتبه الكلب عندما قال أنا اشكر قطر علي دعمها لنا ومن لا يشكر قطر فهو أقل من الكلب فالرجل اعتراف بانه كلب قطر اعتراف بمحض ارادته فكيف تآتي اليوم وتريد من الليبيين وضعه في مصاف البشر

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  • الغرياني المفتن كلب قطرى مسعور بامتياز والاعتراف سيد الأدلة فهو اعترف واقر بأنه كلب قطرى مسعور.

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  • For us ( true Libyans & not diseased rotten & cowardly Misratees Turkish); both of you & the rest of many ShawaTeen in that bloody & vicious circle are so ugly sewage rats, stinky & rotten in earth & in hell

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