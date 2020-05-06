«الدرقاش»: لقب المفتي لشيخنا «الغرياني» مرتبة حجزها في قلوبنا  

أثنى مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، على المفتي المعزول الصادق الغرياني، المقيم في تركيا، قائلًا:

“يعتقد الجُهّال والدهماء أن لقب المفتي وظيفةٌ يتقلدها شيخنا الغرياني ولا يعلمون أنها مرتبةٌ حجزها في قلوب الآلاف من الليبيين”، على حد قوله.

وأضاف «الدرقاش» في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “لذلك لم يجرؤ أحدٌ أن ينزع عنه هذه الصفة حتى أعداؤه”، مستطردًا؛ “لأنهم يعلمون جيداً أن حقيقتها لازمةٌ له شاؤا ذلك أم أبوه”، بحسب زعمه.

ختم تدوينته قائلًا: “فهو مفتي الليبيين برضاهم ورغبتهم وانقيادهم وليس بقرارٍ من سياسي أو رئيس”، بحسب تعبيره.

وحملت تدوينة «الدرقاش» العديد من التعليقات وجاء أبرزها، ما قاله المدعو سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، والأمين العام لما يطلق عليه مجلس البحوث بـ “دار إفتاء الغرياني”، حيث قال “صدقت أستاذ مروان ولذلك كان مرجعاً لليبيين حتى قبل الثورة يستقبل أسئلتهم على الهاتف أو يأتونه في بيته أو مسجده”.