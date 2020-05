الخدمات الصحية بالمرج: جميع العائدين من مصر بصحة جيدة

أعلنت إدارة الخدمات الصحية ببلدية المرج، الثلاثاء، بأن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلدية تفقد العائلات العائدة من مصر للاطمئنان عليهم.

وقال المكتب الإعلامي للإدارة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن العلائلات العائدة من مصر بصحة جيدة، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة العائدين المتواجدين حاليا في الحجر الصحي بفندق المرج السياحي حتي تتم فترة انقضاء الحجر الصحي لمدة 14 يوما .

وأكد المكتب أنه يتم التنسيق مع عدد من الجهات المختلفة لجلب جميع المواطنين العالقين من مدينة المرج في الدول الأخرى.

