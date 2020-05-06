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مجلس أعيان الزنتان: أبنائنا استشهدوا وهم يدافعون عن قاعدة عقبة بن نافع صامدون في وجه الطائرات التركية المسيّرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نعى مجلس أعيان الزنتان في بياناً له أمس الثلاثاء كوكبة من أبناء المدينة الذين قتلوا أثناء صدهم الهجوم على قاعدة الوطية من قبل التحالف المليشياوي التركي وطائراته المسيّرة وفي مقدمة تلك الكوكبة الرائد أسامة امسيك.

مجلس أعيان الزنتان وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه قال:” اليوم ننعى كوكبة من أبناء الزنتان البررة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن قاعدة الوطية صامدون في وجه التحالف المليشياوي التركي وطائراته المسيّرة وفي مقدمة تلك الكوكبة الشهيد أسامة امسيك”.

وأضاف:” ليس سواءً من قدم روحه رخيصةً للذود عن تراب الوطن ومن جاهر بتحالفه مع الغزاة الأتراك ومن يدور في فلكهم من الذين باعوا ضمائرهم واستبدلوا التي هي أدني بالتي خير”.

وتابع المجلس:” إننا في مجلس أعيان الزنتان إذ نعزي أنفسنا وأهلنا وكافة شرفاء ليبيا في هذا المصاب إلا أننا نشعر بالفخر بأن الزنتان أنجبت مثل أولئك الأبطال الذين سطروا الفخار لأهلهم وبلادهم وبقدر ما سيذكرهم التاريخ بعزة وكبرياء سيسجل لمن تحالف مع قاتليهم بالخيانة والغدر وموالاة المستعمر العثماني رحم الله شهداءنا أسامة امسيك ،أيمن انقاجي ،محمد عبد الكريم احداش”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اللهم اغفرْ لهمْ وارحمهمْ، وعافِهم واعفُ عنهمْ، وأكرمْ نزلهم، ووسع مدخلهمْ، واغسلهمْ بالماءِ والثلج والبردْ، ونقهمْ من الذنوب والخطايَا كماَ ينقىّ الثوبُ الأبيضِ منَ الدنسْ. اللهم وجازهم بالحسناتِ إحساناً، وبالسيئاتِ عفواً وغفراناً؛ حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهادِ آمنينْ، وإلى أعلىَ جناتك سابقينْ، اللهم أنزل على قبورهمْ الضياء والنوْر، والفسحَة والسروْر. اللهم وانقلهم جميعاً من ضيقْ اللحودْ، ومراتعْ الدودْ إلى جناتِ الخلودْ، يا رحيمْ يا ودودْ يا ودودْ ، اللهم ولا تعاملهمْ بما همْ أهله، وعاملهمْ بما أنتَ أهله، فإنكَ يا مولاناَ أهلُ التقوىَ وأهلُ المغفرة…. فهنياَ لهمْ هؤلاء الرجالْ الصناديدْ المغاوير الذين يقدمونَ أنفسهمْ للدفاع عنِ الأرضْ والعِرضْ ، والخزى واللعنة والعارْ علىَ الذينَ باعوا ليبيا ، وشبابها المغررْ بهم نتيجة للحاجة الماسة للمال والعيش البسيط ، وتم إستغلالهمْ وإستخدمهم مِنَ الذين باعوا الوطن للأجل مصالحهم وأجنداتهم الخاصة ، الإستغلال الدنئ (آى هؤلاء االشباب) ، بدلاً من أن يوجهوا الى منابر العلم والمعرفة ، والعيش فى رغيد العيش ، ومن هذا المنبر أتوجه الى إخوتى الشباب فى كافة ربوع ليبيا الأ م ، ليبيا الحاضنة كفاكم جميعاً من النوم العميق ، والإستمرار فى هذا الطريق المظلم ، الذى رسمهُ لكم شداد الأفاق هؤلاء الذين تخدمون فى أجنداتهم ومصالحهم دون دراية أو معرفة.

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