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الحزب الحاكم التركي: «التقدم» الذي تحرزه «قوات السراج» يتماشى مع مصالح أنقرة

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، أن مليشيات الوفاق، التي وصفها بـ«قوات الحكومة الليبية الشرعية» المدعومة من أنقرة، تحرز تقدما يوما بعد يوم، في مواجهة ما أسماها بـ«ميلشيات خليفة حفتر»، على حد قوله.

وادعى جليك، في تصريحات حول الشأن الليبي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب، خلال اجتماع اللجنة المركزية للعدالة والتنمية، عبر تقنية الفيديو، أن التقدم الذي تحرزه «قوات الحكومة الليبية» -في إشارة لمليشيات السراج-، يتماشى مع مصالح أنقرة، كونها تؤيد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بحسب تعبيره.

وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتابع التطورات في ليبيا عن كثب بشكل شخصي، مشيرا إلى أن أردوغان جدد دعم أنقرة القوي لـ«الشرعية في ليبيا» في مواجهة «الانقلابي حفتر»، وفقا لوصفه.

بدوره، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون: “إن «الجنرال الانقلابي خليفة حفتر» يخسر قوته بفضل الدعم التركي للحكومة الليبية”.

وتابع ألطون في سلسة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، الثلاثاء “يجب أن تعيد كافة القوى الداعمة لـ«حفتر» النظر مرة أخرى في مواقفها”، مدعيا ضرورة دعم ما وصفها بـ«الحكومة الشرعية» من أجل تحقيق «السلام والاستقرار» في ليبيا.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، مساء الثلاثاء، فإن مجموعات الحشد المليشياوي الموالية للعدوان التركي قامت صباح الثلاثاء تحت غطاءٍ جويّ تركي بمحاولات بائسة لشن هجوم غادرٍ على قاعدة عقبة بن نافع «قاعدة الوطية العسكرية».

وتابعت شعبة الإعلام الحربي “كعادتها كانت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة لهم بالمرصاد، حيث تمكنت من التصدي لهذه المحاولة وردّت العدو خاسئاً، بعد أن كبدتهُ أكثر من 40 قتيلاً وعشراتٍ من الجرحى وأسر عددٍ من أفرادهم”.

وفور إفشال الهجوم خرج السراج ببيان أعلن خلاله ترحيبه بالعودة للحلول السياسية، قائلا: “أرحب بجميع المبادرات السياسية التي تدعو لإيجاد حلول سلمية للازمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء”.

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أردوغان أنقرة الغزو التركي المشير خليفة حفتر تركيا مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى تقدم ياحمار لم نرى الا الانكسار وين خبر المعتوه السار طلع كذاب كالعادة والخوان يتنفسون الكذب بطريقة ساذجة فاى شرعية للسراج وراينا محافظ مصرف ليبيا المركزى يرفض قرارات السراج التى يوقعها منفردة ويطلب توقيع اعضاء المجلس الرئاسى بالكامل فهل وقع على الاتفاق معكم المجلس الرئاسى بالطبع لا وبعدها يتطلب الامر موافقة مجلس النواب المعترف به دوليا وهو اعلن رفضه لكم ايها المحتلون الاغبياء واذا كنتم تحترموا الشرعية الدولية ياحمار فلماذا تحتلوا ارض سوريا وتدعمون متمردين على الشرعية السورية وفى قبرص تدعمون متمردين على الشرعية الدولية للحكومة القبرصية مما يدل على انكم كاذبون فلا شرعية اصلا لاردوغان المزور لشادة جامعية ترشح بها للانتهابات الرئاسية بتاريخ تخرج سابق لانشاء الكلية حتى غبى فى التزوير !!!

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  • طالما يخاطب حزب الخرفان فهم امعات يصدقوا اى خزعبلات حتى لو قال لهم انهم وصلوا لطبرق سيصدقوا بيفكرونا ايام رابعة قالوا لهم تم اغتيال بشار فظل الخوان يهللوا وقالوا لهم ايضا ان الاسطول الامريكى وصل للاسكندربة لاعادة مرسى فهللوا واتضح انها كلها خزعبلات انتهت بهلاك مليشيات الخوان وحبس مرشدهم متلبسا بملابس نسوان وهو الان فى الليمان سبع سنين ولم ينفعه لا اردوغان ولاحزب الخوان اتفوووووه عليكم نفس الغباوة

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