الحزب الحاكم التركي: «التقدم» الذي تحرزه «قوات السراج» يتماشى مع مصالح أنقرة

زعم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، أن مليشيات الوفاق، التي وصفها بـ«قوات الحكومة الليبية الشرعية» المدعومة من أنقرة، تحرز تقدما يوما بعد يوم، في مواجهة ما أسماها بـ«ميلشيات خليفة حفتر»، على حد قوله.

وادعى جليك، في تصريحات حول الشأن الليبي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب، خلال اجتماع اللجنة المركزية للعدالة والتنمية، عبر تقنية الفيديو، أن التقدم الذي تحرزه «قوات الحكومة الليبية» -في إشارة لمليشيات السراج-، يتماشى مع مصالح أنقرة، كونها تؤيد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بحسب تعبيره.

وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتابع التطورات في ليبيا عن كثب بشكل شخصي، مشيرا إلى أن أردوغان جدد دعم أنقرة القوي لـ«الشرعية في ليبيا» في مواجهة «الانقلابي حفتر»، وفقا لوصفه.

بدوره، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون: “إن «الجنرال الانقلابي خليفة حفتر» يخسر قوته بفضل الدعم التركي للحكومة الليبية”.

وتابع ألطون في سلسة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، الثلاثاء “يجب أن تعيد كافة القوى الداعمة لـ«حفتر» النظر مرة أخرى في مواقفها”، مدعيا ضرورة دعم ما وصفها بـ«الحكومة الشرعية» من أجل تحقيق «السلام والاستقرار» في ليبيا.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، مساء الثلاثاء، فإن مجموعات الحشد المليشياوي الموالية للعدوان التركي قامت صباح الثلاثاء تحت غطاءٍ جويّ تركي بمحاولات بائسة لشن هجوم غادرٍ على قاعدة عقبة بن نافع «قاعدة الوطية العسكرية».

وتابعت شعبة الإعلام الحربي “كعادتها كانت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة لهم بالمرصاد، حيث تمكنت من التصدي لهذه المحاولة وردّت العدو خاسئاً، بعد أن كبدتهُ أكثر من 40 قتيلاً وعشراتٍ من الجرحى وأسر عددٍ من أفرادهم”.

وفور إفشال الهجوم خرج السراج ببيان أعلن خلاله ترحيبه بالعودة للحلول السياسية، قائلا: “أرحب بجميع المبادرات السياسية التي تدعو لإيجاد حلول سلمية للازمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء”.