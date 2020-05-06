حماية رجال الأمن والجيش من «المشكلات العرفية» على طاولة «بلدي طبرق»

عقد المجلس البلدي طبرق، اجتماعا بمديرية أمن طبرق مع عدد من المشائخ والحكماء بالمدينة للتباحث حول إمكانية حماية رجال الأمن من الجيش والشرطة وموظفي الدولة من المشكلات العرفية التي قد تطالهم.

وقال المجلس البلدي في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن هذا الاجتماع جاء حرصا من المجلس والمديرية على أن يفسحوا المجال لرجال الأمن حتى يقوموا بواجبهم دون أي عراقيل قد تشغلهم”.

وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بو الخطابية، قد حذر أول أمس الاثنين، أصحاب المقاهي بكل أنواعها بعدم الفتح أو استقبال الزبائن بأي شكل من الأشكال، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وذكر المكب الإعلامي للمجلس التسييري بطبرق أن الأجهزة المختصة لاحظت أن العديد من المقاهي قد فتحت أبوابها وهو ما يعتبر مخالفا لقوانين الحظر المفروض، إذ أن الأرجيلة والاختلاط يساعدان على نشر الوباء والأمراض.

وطالب المجلس المواطنين بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مشددا على أن رجال الأمن سيقومون بدورهم بحملة مكثفة والمرور على المقاهي في كل الأحياء.