تواصل تسيير الدوريات الأمنية في تاجوراء

تتواصل ببلدية تاجوراء، تسيير الدوريات والتمركزات الأمنية الـتـابعة لـمـديـريـة أمـن تـاجـوراء وإقـامـة نقاط تفتيش واستيقافات بالتمركزات الأمنية وذلك لـبسط الأمـن داخـل الـمنطقة ومـكافحة الـجريمة بـشتى أنـواعها والـتنـبيه عـلـى الـمواطـنـين بـضـرورة الـتـقيد بـالـتعليمـات الـصـادرة بالـتعـاون مـع رجـال الأمـن والـشرطـة. هذا وقد قامت الدوريات الأمنية رفقة جهاز الحرس البلدي فرع تاجوراء بحملة إقفال للمحلات والورش المخالفين لقرار الحظر للحفاظ على سلامة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي هذا تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن حظر التجول وتـنفيذا للـخـطة الأمـنـية الـمشـتركـة رقـم (7) لـسـنة 2020م الصادرة عن مديرية أمن تاجوراء بشأن حظر التجوال بالبلدية خلال شهر رمضان المبارك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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