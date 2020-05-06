الحزب الحاكم التركي: التقدم الذي تحرزه قوات الوفاق يتماشى مع مصالح أنقرة في ليبيا

ليبيا – زعم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك إن مسلحي حكومة الوفاق المدعومون من أنقرة يحرزون تقدمًا يومًا بعد يوم في مواجهة من وصفهم بـ”ميلشيات خليفة حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

جليك وفي تصريحات مقتضبة حول الشأن الليبي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب بإجتماع اللجنة المركزية للعدالة والتنمية عبر تقنية الفيديو أمس الثلاثاء وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية رأى أن التقدم الذي تحرزه قوات الوفاق يتماشى مع مصالح أنقرة كونها تؤيد الحكومة التي وصفها بـ”الشرعية المعترف بها دوليا” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب المنتخب)، حسب قوله.

وأكد المتحدث باسم العدالة والتنتمية متابعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتطورات في ليبيا عن كثب بشكل شخصي، مضيفاً :” أن الرئيس أردوغان جدد دعم أنقرة القوي للشرعية في ليبيا في مواجهة الانقلابي حفتر” حسب زعمه.

وتطرق المتحدث باسم العدالة والتنمية جليك إلى المستجدات في شرق المتوسط حيث أكد تمسك تركيا بحقوقها وعدم التهاون حيال ما وصفها بـ”استفزازت” اليونان.

وأوضح أن تركيا تقوم بالمبادرات اللازمة على الصعيد السياسي حيال “الاستفزازت” اليونانية في المتوسط ومحاولاتها لفرض أمر واقع ، مضيفاً بأن جيشهم يواصل موقفه الحازم فيما يخص حماية المصالح القومية لتركيا شرق المتوسط.

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