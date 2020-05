الانتهاء من أعمال الصيانة بمركز العزل الصحي في بلدية سبها

أعلن المجلس البلدى سبها، الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لمركز العزل الصحى بالسكن الطلابى” عبدالرحمن البركولى ” لمكافحة فيروس كورونا فى البلدية.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”إنه تم تجهيز كافة أقسام المستشفى طبقا لأعلى مواصفات واشتراطات الجودة فى البناء والتجهيز.

وأشار المكتب إلى أنه سيتم افتتاح المركز الأسبوع القادم عقب الانتهاء من تجهيز غرف الأطباء والمساعدين بالمعدات والأجهزة الطيبة.

