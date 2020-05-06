المجعي: قاعدة الوطية تم إخراجها عن الخدمة وعملية تحريرها تسير وفق مراحل

ليبيا- زعم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أن “قاعدة الوطية الجوية” (قاعدة عقبة بن نافع الجوية) غرب طرابلس تم تعطيلها عسكرياً ولا تزال محاصرة من جميع المحاور.

المجعي وفي تصريح لوكالة “الأناضول ” التركية أمس الثلاثاء قال:” قواتنا أحرزت تقدماً مهماً وذلك تمهيداً للسيطرة على قاعدة الوطية بشكل كامل” حسب زعمه.

وإدعى القيادي بمدينة مصراتة بأن مسلحيهم قد تمكنوا من تعطيل قاعدة عقبة بن نافع الجوية وإخراجها عن الخدمة بعد تحييدها من قبل ما وصفه بـ”سلاح” (الطيران المسير التركي) و “القوات البرية” (مسلحيهم على الارض) دون أن يشير إلى أنهم لم يسطيعو دخول القاعدو ولو لبضعة أمتار .

الناطق باسم المركز الإعلامي إختتم تصريحه بالقول :”عملية تحرير قاعدة الوطية تسير وفق مراحل محددة وضعتها غرفة العمليات العسكرية”.

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