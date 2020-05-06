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المجعي: قاعدة الوطية تم إخراجها عن الخدمة وعملية تحريرها تسير وفق مراحل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- زعم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي أن “قاعدة الوطية الجوية” (قاعدة عقبة بن نافع الجوية) غرب طرابلس تم تعطيلها عسكرياً ولا تزال محاصرة من جميع المحاور.

المجعي وفي تصريح لوكالة “الأناضول ” التركية أمس الثلاثاء قال:” قواتنا أحرزت تقدماً مهماً وذلك تمهيداً للسيطرة على قاعدة الوطية بشكل كامل” حسب زعمه.

وإدعى القيادي بمدينة مصراتة بأن مسلحيهم قد تمكنوا من تعطيل قاعدة عقبة بن نافع الجوية وإخراجها عن الخدمة بعد تحييدها من قبل ما وصفه بـ”سلاح” (الطيران المسير التركي) و “القوات البرية” (مسلحيهم على الارض) دون أن يشير إلى أنهم لم يسطيعو دخول القاعدو ولو لبضعة أمتار .

الناطق باسم المركز الإعلامي إختتم تصريحه بالقول :”عملية تحرير قاعدة الوطية تسير وفق مراحل محددة وضعتها غرفة العمليات العسكرية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الا تستحى من الكذب حتى فى رمضان بعد الهزيمة الساحقة ومقتل واصابة المئات من المليشيات تم جمعهم من كل مكان وتم اصطيادهم قبل الوصول للقاعدة فاى تعطيل للقاعدة وراينا بالامس قصف لزوارة بطائرات مقاتلة انطلقت منها وكل الاشتبكات كانت خارج القاعدة اصلا مع وحدات حماية فقط اما المطار فيعمل باستمرار ويسحق اى جرذان ولا يمكن لشوية صراصير محاصرة مطار لانه حوله صحراء مكشوفة يتم فيها دفنكم ولو كان عندك ذرة رجولة واجه الناس بخسائركم على اسوار الوطية وقتها ستشعر بالخجل والفشل للمرة الثالثة فى ابوقرين الهادئة الان وملتزمة بالهدنة وترهونة ايضا هادئة بعد الفشل هناك والوطية اصبحت هادئة فترة الهدنة وجاهزة بعد انتهاء رمضان بعد الهدنة لتحرير الارض وسحق الجرذان

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