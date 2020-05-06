الأبعج يصل غات لبحث الخطة الأمنية بالجنوب

وصل آمر مجموع المناطق العسكرية الجنوبية بلقاسم الأبعج، إلى مدينة غات للاجتماع بأعيان وحكماء المدينة لمناقشة الأوضاع الأمنية بالجنوب.

وأوضحت مجموع المناطق العسكرية الجنوبية، أن الأبعج أكد على تسيير دوريات مكونة من الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية التابعة لمجموع المناطق العسكرية الجنوبية والتي تنطلق في منطقتي حوض مرزق وأوباري، وذلك لتأمين كامل الحدود الواقعة في نطاق المنطقة الجنوبية، مشددا على ضرورة احترام سيادة القانون وحسن التعامل مع أفراد الجيش الليبي.