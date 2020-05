قدم رئيس ديوان المحاسبة، خالد كشك، الأربعاء، بلاغا للنائب

العام ضد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، على خلفية

اختطاف عضو الديوان، رضا قرقاب.

