قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الثلاثاء، إن قوات الوفاق المدعومة من أنقرة تحرز تقدمًا في مواجهة قوات حفتر، على حد قوله.

وأضاف جليك وفي تصريحات صحفية ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع التطورات في ليبيا عن كثب بشكل شخصي، مشيرا إلى أن انقره جددت دعمها لحكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا.

