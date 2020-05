حزب تونسي يتهم الغنوشي بمحاولة تمرير اتفاقيات تركية وقطرية لضرب وحدة ليبيا

اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، الثلاثاء، راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان في تونس بمحاولة استغلال البرلمان لتمرير اتفاقيات مع قطر وتركيا لها أهداف استراتيجية وعسكرية لضرب وحدة ليبيا.

وحذرت موسى فى تصريحات صحفية، من تحول البرلمان التونسي إلى ذراع للغنوشي يطبق فيه سياسته، مشيرة إلى أن البرلمان مؤسسة تمثل الدولة التونسية ولا يمكن لرئيسه أن يفرض رؤيته عليه، متهمة الغنوشي بالعمل على تقسيم ليبيا عبر اتباعه هذه السياسة.

ولفتت موسى إلى أن حزبها الدستوري الحر يرفض التدخل الخارجي الذي يضرب سيادة الليبيين، داعية إلى عدم استغلال تونس لإنشاء قاعدة تحت غطاء اتفاقيات اقتصادية بين تونس وتركيا وقطر

